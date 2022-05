Florenzi: “Il Milan senza Maldini? Come la Roma senza Totti e De Rossi…”

Il laterale rossonero in prestito dai giallorossi: "Se uno come Paolo non sa cosa farà a fine giugno, figuriamoci io"

Redazione

"Un Milan senza Maldini è come una Roma senza Totti e De Rossi…". Alessandro Florenzi, in ritiro con l’Italia a Coverciano, mette le mani avanti sul futuro ancora sconosciuto della dirigenza rossonera e, come riporta La Gazzetta dello Sport, anche su quello personale: "Se uno come Paolo Maldini non sa ancora cosa farà il 30 giugno, figurarsi il sottoscritto. Ora penso a far bene con la Nazionale e alle vacanze, poi staremo a vedere. Ho potuto conoscere da vicino Maldini ed è un uomo di grandi valori".

Intanto Florenzi si gode un anno incredibile: campione d’Europa a luglio 2021, campione d’Italia adesso. "C’è un parallelo tra Italia e Milan e io lo dicevo, sentivo qualcosa, anche se non mi capivano. Sono felice di aver avuto ragione".