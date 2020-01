Fiorentina, per Juan Jesus serve pazienza

Prima il Genoa poi gli ultimi colpi di mercato. Daniele Pradè, che sta tessendo la tela di tante operazioni, non ha fretta di portare gli assalti decisivi. Ha in mano Juan Jesus – riporta “La Gazzetta dello Sport” – ma aspetta che sia la Roma a fare la prima mossa essendo il brasiliano fuori dal progetto Fonseca. Stesso discorso per il centrocampo. L’idea del direttore sportivo viola è quella di acquistare non uno ma due elementi. Il primo obiettivo era e resta Duncan del Sassuolo. Ma la Fiorentina non è disposta ad accettare le richieste del club emiliano che si aggirano intorno ai venti milioni. Duncan piace a Iachini. Piace anche a Rocco Commisso. Ma a una cifra ben diversa. Se ne riparlerà negli ultimi due-tre giorni di mercato. Intanto Pradè è tornato a pensare a un suo pupillo, Rolando Mandragora. Giocatore che ha imparato a conoscere e ad apprezzare nella sua esperienza a Udine. Ma quello di patron Pozzo è un negozio estremamente caro.