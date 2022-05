Fiorentina, Odriozola torna con la Roma?

Il terzino in dubbio per la sfida di lunedì con i giallorossi: il suo infortunio sembrava più grave, ma sarà a disposizione almeno per le ultime due giornate di campionato

Qualche speranza di averlo a disposizione lunedì prossimo contro la Roma. Altrimenti Alvaro Odriozola tornerà in campo per le ultime due di campionato, contro Samp e Juventus. Il problema muscolare accusato dal terzino dopo la sfida con l’Udinese pareva in un primo momento potesse essere anche più grave: invece l’ex Real giocherà in questo finale di stagione, anche se è presto per capire quando. Gli ultimi due mesi per Odriozola (26 presenze stagionali, un gol) sono stati un calvario, scrive Giovanni Sardelli sulla Gazzetta dello sport. Prima l’infortunio al ginocchio contro la Juventus il 2 marzo, il tentativo di recupero immediato, il nuovo stop seguente e il ritorno tra i titolari contro l’Udinese. Un terzino resistente e veloce, abile nel cross, nel dribbling e specializzato negli assist. Qualche speranza per averlo in campo lunedì, altrimenti dentro con Samp e Juve. Poi sarà tempo di parlare del prossimo anno fra giocatore, Fiorentina e Real.