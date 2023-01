Fiorentina, ma che bel traffico dal centro in su. Ora Italiano ha tante opzioni

La priorità di Vincenzo Italiano, in accordo con la Fiorentina, è sempre stata di avere due giocatori, diremmo due titolari, per ruolo. E alla fine del mercato estivo, l’obiettivo è stato raggiunto, scrive Fabio Bianchi su La Gazzetta dello Sport. Ma, per un infortunio o l’altro, in tante posizioni del campo il tecnico non ha quasi mai avuto la doppia alternativa pensata all’inizio. Per certi versi, nel tentare di sopperire alle mancanze, è andata bene. Per dire, la Viola ha riscoperto Kouamè, che doveva essere ceduto e invece per parecchio tempo è stato uno di quelli che ha tenuto su la squadra. Ha constatato la ri-esplosione di Amrabat, che doveva far spazio a Mandragora e invece è diventato uno dei migliori centrali del campionato. E, per fare un terzo esempio, ha lanciato definitivamente baby Bianco, ormai molto più che un’alternativa.