Fiorentina, Iachini: “Fonseca e Klopp gli allenatori che mi incuriosiscono di più”

Iachini deve ancora incontrare Paulo Fonseca visto che nella partita di andata tra Roma e Fiorentina sulla panchina viola c’era – e per l’ultima volta – ancora Vincenzo Montella. L’allenatore dei toscani però ha le idee chiare sul tecnico portoghese, che ha voluto lodare in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”: “Un allenatore straniero che mi incuriosisce? Faccio due nomi: Fonseca e Klopp. Il tecnico della Roma si sta dimostrando molto preparato. Klopp mi piace per le sue metodologie. Ed è speciale dal punto di vista motivazionale”.