Finalmente Soulé. Roma, torna Matias: per la Champions vuole il bis a San Siro

L'argentino farà staffetta con Vaz e aiuterà Malen. E contro l'Inter fu decisivo l'anno scorso a Milano

L'ultima volta risale al 15 febbraio scorso, quando Gasperini lo buttò dentro a Napoli nel secondo tempo al posto di Zaragoza. La cosa non andò poi come sperato, anche perché la pubalgia continuava a dargli problemi. Esattamente 49 giorni dopo Mati è ora pronto a tornare e lo farà in un palcoscenico d'autore, il Meazza di Milano. Dove, tra l'altro, è già stato protagonista lo scorso anno, segnando il 27 aprile il gol che regalò la vittoria ai giallorossi e di fatto costò il titolo ai neroazzurri. Lo scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Se Soulé è tornato a essere Soulé, allora la Roma ha molte più possibilità di uscire con un risultato positivo da San Siro. Con Matias in campo i giallorossi hanno una media di 1.88 a partite mentre senza 1.40. Si tratta solo di capire se Gasperini deciderà di lanciarlo dal via - come è probabile - per toglierlo magari a inizio ripresa o inserirlo a partita in corso, nell'ultima mezz'ora. La staffetta con Vaz è già stata messa in preventivo e senza Dybala Soulé potrà anche giocare a destra. Soulé ballerà tra trequartista e seconda punta, per far sentire Malen il meno solo possibile.