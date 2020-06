Finali di Europa League: spunta la candidatura tedesca

La Uefa deciderà come portare a termine le coppe europee il 17 giugno nella riunione del comitato Esecutivo. Ma da giorni circolano alcune indiscrezioni, come riporta La Gazzetta dello Sport, su come verranno assegnati i due trofei, Champions League e Europa League, nel mese di agosto quando i campionati saranno finiti, sempre se non ci saranno imprevisti.

Mentre per la Champions prende sempre più forza la possibilità di un torneo finale a Lisbona, per la seconda manifestazione è spuntata una candidatura tedesca caldeggiata anche dalla Uefa, favorevolmente colpita dal protocollo di igiene e distanza attuato in Bundesliga.

Roma e Inter sono ancora in corsa in Europa League, agli ottavi devono affrontare Siviglia e Getafe. La finale unica era prevista a Danzica, in Polonia, ma adesso il quadro è cambiato. La federazione tedesca si è resa disponibile per l’organizzazione delle finali, sempre con un torneo stile di Champions e a porte chiuse, con gare dagli ottavi non ancora conclusi in avanti. Si giocherebbe in quattro città della stessa regione, la Renania del Nord-Vestfalia: Colonia, Düsseldorf, Duisburg e Gelsenkirchen sarebbero le sedi.