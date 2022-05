Finale Spinazzola. Il piano di Leo: l’abbraccio dell’Olimpico e poi Tirana

Dopo il rientro nella Roma cerca altri minuti con Venezia e Torino per candidarsi nella Conference

"Mi basta sperare o anche solo sognare di giocare quella finale". In queste poche parole c’è condensato tutto il momento attuale di Leonardo Spinazzola, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport Ad iniziare dalla gioia e dalla soddisfazione di aver rimesso piede in campo lunedì scorso a Firenze, seppur per pochi minuti e in una partita che ha segnato una sconfitta dolorosa per la sua Roma. Ma in quei pochi minuti ed in quelle poche parole c’è la fine di un lungo dramma sportivo. E, probabilmente, anche l’inizio di un domani nuovo. Sicuramente diverso dal passato, non fosse altro perché segnato da quella ferita «emozionale», come ama dire Mourinho.