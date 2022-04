Figli d’arte. Da Totti a Pagliuca, giovani talenti sulle orme di papà

Il più atteso è Valentin Carboni, nella Primavera dell’Inter. Ma occhio pure a Manuel Conti e Aleksandar Stankovic

Da Fabio a Paolo ad Adrian. Il cognome è sempre lo stesso, Cannavaro, come il ruolo in campo, difensore centrale. Vedendo quel che hanno fatto lo zio Fabio (Pallone d’oro nel 2006) e il papà Paolo (una lunga carriera tra Napoli, Parma, Verona e Sassuolo) il figlio classe 2004 non può non sognare ad occhi aperti scrive Francesco Velluzzi su La Gazzetta dello Sport. E a Viareggio ha fatto gioire lui tutta la famosa famiglia alzando al cielo la coppa di vincitore del Torneo, ottenuta con la maglia del Sassuolo, ultima tappa italiana della lunga carriera di Paolo. Adrian non sa se diventerà bravo. Per ora ci prova. Con l’Under 18 neroverde allenata da Emmanuel Cascione, ex centrocampista. "Mio figlio non ce l’ha fatta e ha preso un’altra strada", ci ha confessato un mese fa Igor Protti, ex grande attaccante. I papà portano i figli in campo appena nati. Pensate al primo figlio di Francesco Totti, Christian che gioca con l’Under 17 della Roma dove da poco ha segnato il primo gol. Non è detto che esploda. Per ora si diverte, come Filippo, il figlio di Totò Di Natale (classe 2003), nell’Under 18 dell’Empoli. Ma se parliamo di potenziali campioni bisogna andare a vedere la Primavera dell’Inter. In prima fila c’è Valentin Carboni, classe 2005 (7 gol in questa stagione) che già gioca, da trequartista, con quelli tre anni più grandi di lui. L’Argentina lo ha già blindato a livello di nazionale, stessa cosa ha fatto col fratello Franco, terzino sinistro, classe 2003. Sono i figli di Ezequiel Carboni, mediano argentino che dal 2008 al 2011 giocò nel Catania. Nella Primavera nerazzurra ha già fatto qualche comparsa Alexsandar Stankovic, difensore centrale del 2005 che può giocare pure davanti alla difesa, figlio del grande Dejan. L’Udinese ha già portato in panchina la mezzala Riccardo Pinzi (2003), figlio di Giampiero, oggi vice allenatore della prima squadra. Più tecnico del padre, dalla prossima stagione capirà dove può arrivare. Per ora in Primavera fa bene. Sempre in Primavera, ma a Bologna, gioca da attaccante (e non da portiere) il figlio di Gianluca Pagliuca, Mattia (2002).