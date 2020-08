Fienga solo al comando. E da oggi inizia a costruire la nuova Roma

“Guido ha dimostrato di essere un ottimo Ceo, sarà soprattutto la sua voce a parlare per la Roma”. Guido è ovviamente Fienga, l’uomo che ha traghettato il club dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”.

E l’investitura è quella ufficiale, del nuovo presidente. Sarà quindi ancora lui a gestire la Roma, oggi anche più che in passato. Un uomo forte al comando, insomma, in un momento in cui la struttura dirigenziale della Roma appare così formata: Francesco Calvo, Manolo Zubiria, Paul Rogers, Morgan De Sanctis, mentre il vicepresidente Mauro Baldissoni aspetta di capire se sarà confermato il suo ruolo.

All’inizio si è occupato soprattutto dello sviluppo dei media e della comunicazione, poi pian piano si è guadagnato la stima di tutti. Ad iniziare da Pallotta, l’ex presidente, che l’ha prima promosso Coo (Chief Operating Officer) e poi a.d, a gennaio 2019.

La sua prima uscita ufficiale da Ceo è stata l’addio di De Rossi (14 maggio 2019), in cui Fienga raccontò come avesse fatto di tutto per convincere Daniele a non andar via.

Si è costruito anche una rete di rapporti importanti con procuratori e dirigenti. Ed è anche per questo che sarà lui a condurre il mercato, con l’aiuto di De Sanctis. La scorsa estate fu sempre Fienga a condurre le danze per portare a Roma Fonseca, proprio come è stato lui ad essere decisivo nelle trattative per i rinnovi di Zaniolo e Dzeko. Il prossimo sarà Lorenzo Pellegrini, che con Fienga ha un rapporto eccezionale.

Il meeting di Londra Oggi a Londra Fienga parlerà con Ryan Friedkin anche di questo, ma non solo. Sul banco il risanamento del club, le strategie, il management, i conti (opa e aumento di capitale) e il mercato.