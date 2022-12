Fiducia Abraham: la Roma ci conta, ma è nel mirino della Premier

D’altronde, l’obiettivo del centravanti è far cominciare il futuro da gennaio. Il discorso di Tammy, d’altronde, è stato chiaro. "Mi godo il Mondiale e mi alleno per il prossimo anno – ha detto –. Mi sarebbe piaciuto essere in Qatar, ma è qualcosa che mi ha fatto crescere come calciatore e persona. Sono ancora giovane. L’esclusione mi ha fatto tornare con i piedi per terra e mi sono detto “Ho ancora tanto da fare”. Spero di andare al prossimo. Per il momento, non sono stato mai così tanto arrabbiato e focalizzato sul ritorno in campo". Insomma, ottime notizie per la Roma, che farà di tutto per tutelare il capitale di gol e di denaro rappresentato dall’inglese. Non è un caso che il general manager giallorosso, Tiago Pinto, abbia difeso il proprio centravanti dalle critiche del c.t. Southgate («non posso accettare che si motivi una decisione con quanto ha fatto nel club, altrimenti Smalling dovrebbe essere il titolare dell’Inghilterra») e abbia pronosticato ad Abraham un futuro come uno dei giocatori più forti in circolazione («presto sarà uno dei migliori al mondo». La fortuna di Tammy e della stessa Roma, in fondo, è che a pensarla così non sono solo a Trigoria, ma anche diversi club della Premier League, non spaventatisi per la flessione di rendimento in questo inizio stagione. Osservatori d’Oltremanica, infatti, sono sempre al lavoro per monitorare Abraham e i sussurri di mercato in questo senso stanno lievitando in fretta.