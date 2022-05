Feyenoord ko, Slot esalta Mourinho: “E’ sempre il top”

Il tecnico degli olandesi: "Se guardi i trofei, è tra i migliori 5 allenatori in circolazione"

Il Feyenoord perde col Twente, ma ha già la testa alla finale di Conference League contro la Roma, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il tecnico Arne Slot, comunque, riempie di complimenti Mourinho. "Se guardi i trofei, è tra i migliori 5 allenatori in circolazione. Non posso fare altro che avere molto rispetto nei suoi confronti. I miei collaboratori hanno già visto tante partite della Roma, io ne vedrò molte presto".