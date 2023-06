Festa Aeronautica: per Dan Friedkin un week end da Top Gun

Dan Friedkin da spettacolo nel cielo di Roma. In occasione delle celebrazioni per il centenario della Aeronautica Militare a Pratica di Mare, il presidente è protagonista di un air show insieme agli altri componenti dell’Horsemen Flight Team (Jim Beasley Jr. e Ed Shipley). La pattuglia acrobatica, nata nel 1994, utilizza aerei che furono fondamentali durante la Seconda Guerra Mondiale, come riporta la La Gazzetta dello Sport..