Festa Abraham per un anno di Roma: “E’ casa mia”

Abraham non ha mai nascosto la volontà di tornare in Premier League, prima o poi, ma l’amore per Roma, e la Roma, lo ha talmente conquistato che la storia non è ancora scritta. Adesso cerca il primo gol stagionale, ma intanto quelle due parole («casa mia», appunto) fanno sognare i romanisti. Anche perché il numero 9 giallorosso sta pensando di comprare casa nella capitale, all’Eur: magari non resterà a vita, ma sicuramente è il segno di un legame che si fa sempre più importante con Roma.