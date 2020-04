Ferrero: “Zero certezze. Come chiedo ai miei di tornare a giocare?”

Massimo Ferrero afferma il suo punto di vista sulla ripresa campionato al quotidiano La Gazzetta dello Sport: “Non sono per il non riprendere a prescindere, semplicemente il calcio è una parte del Paese e il Paese oggi non sa dirci quello che potrà esserci domani“. Il presidente della Sampdoria ha le idee chiare su cosa fare in questa situazione: “Finiamo qui, troviamo un accordo con tv e i giocatori, che sono persone serie. E poi pensiamo alle riforme per il movimento del calcio. Il 3 aprile (oggi, ndr) saremmo dovuti tornare ad allenarci secondo il piano precedente. E pensavamo di giocare dal 4 maggio. Oggi siamo agli allenamenti fissati, forse, subito dopo il 13 aprile. E domani? Domani che succederà? Nessuno lo sa. Servono almeno quattro settimane di preparazione“.