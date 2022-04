Femminile, oggi Roma-Verona

Le giallorosse che affrontano la squadra ultima in classifica con un punto, sperano in un passo falso della Juve capolista

Oggi la Roma femminile ospita il Verona, ultimo con un punto, e spera in un passo falso della Juve capolista (a +5) impegnata in casa contro la rivelazione Sampdoria (in diretta su La7d), come riporta La Gazzetta dello Sport. Avvincente anche la lotta salvezza: ieri la Fiorentina ha perso in casa dell’Inter, ma il Napoli e il Pomigliano non ne hanno approfittato, sconfitte interne contro la Lazio e il Sassuolo. Oggi l’Empoli ospita il Milan.