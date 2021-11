Femminile, oggi Roma-Fiorentina in diretta su La7

Le giallorosse del tecnico Alessandro Spugna, reduci da due vittorie, sono a caccia del terzo posto occupato dal Milan

Oggi il match clou della 9a giornata della Serie A femminile Roma-Fiorentina sarà trasmesso in diretta – in esclusiva in chiaro – su La7 e La7d (canale 29 del digitale terrestre), come riporta La Gazzetta dello Sport. Stato di forma opposto: le giallorosse del tecnico Alessandro Spugna, reduci da due vittorie, sono a caccia del terzo posto occupato dal Milan; le viola di Patrizia Panico vengono da due sconfitte contro le milanesi. Sarà la capolista Juventus (8 vittorie su 8) ad aprire il programma alle 12.30 contro la Lazio, fanalino di coda a zero punti; a seguire, il Sassuolo a Napoli cerca di rimanere in scia delle bianconere.