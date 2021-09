Femminile: Milan, Roma e Sassuolo scattano in testa

Le giallorosse segnano quattro gol in casa del Napoli con un micidiale tris in 4'

Vittoria pesante del Milan contro la Samp, al debutto assoluto in A a Bogliasco. Decide un gol al 53′ del nuovo acquisto Adami. La Roma ne fa quattro in casa del Napoli: micidiale tris in 4′ di Andressa (18′), Serturini (20′) e Giugliano (21′), il Napoli accorcia con Goldoni al 41′ ma la chiude Bartoli al 2′ di recupero del primo tempo. Il Sassuolo riparte sulla scia della scorsa stagione e cala il poker in casa del Verona: doppietta di Clelland (27′, 38′), gol di Cantore (70′) e Ferrato (87′).