Femminile, la Roma passa a Pomigliano

Le giallorosse di Spugna conquistano la terza vittoria in tre partite

Benedetta Glionna e Valeria Pirone, come altre sette compagne di squadra, da oggi saranno a Coverciano a pensare alla Nazionale. Nella loro terra di origine hanno fatto giusto in tempo a scendere in campo a Pomigliano, segnare un gol a testa e a regalare alla Roma la terza vittoria in tre partite, scrive Marco Calabresi su La Gazzetta dello Sport. Le storie di Benedetta e Valeria legate alla Campania sono diverse: la mamma di Glionna nel 1999, volle veder nascere sua figlia nella sua città, ma la famiglia ha sempre vissuto a Melzo, in Lombardia; Pirone, di Torre del Greco, è invece da quando ha 16 anni che gira per l’Italia. Ultima tappa, per entrambe, la Capitale: Glionna, arrivata dalla Juventus, ha prima sbloccato il risultato poi servito l’assist per Pirone. Il Pomigliano, che nella prima partita giocata in casa aveva rimontato due gol all’Empoli, stavolta - sempre con Moraca - si è fermato a metà. "Forse dovevamo chiudere la partita definitivamente - ha detto l’allenatore Alessandro Spugna -. Ma c’è il rovescio della medaglia, ovvero essere state brave a giocare con umiltà e sacrificarci. Questa cosa potrà esserci utile per il futuro: chiudiamo a nove punti in classifica, è la cosa più importante".