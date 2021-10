Femminile, la Juve non si ferma: Roma k.o, e 29 vittorie di fila

Bianconere okay in rimonta a Roma con Rosucci e Staskova. Eguagliata a striscia del Brescia tra 2013 e 2014

Promessa mantenuta. Roma-Juve è stata un bello spot per il calcio femminile, scrive Giulio Saetta su La Gazzetta dello Sport. In un Tre Fontane finalmente aperto al pubblico, un tempo a testa, tante occasioni da rete, nessuna ammonita. E una sceneggiatura perfetta, con le giallorosse superiori per intensità e velocità e meritatamente in vantaggio nei primi 45’ grazie a un tap-in di Di Guglielmo (28’) dopo una respinta non impeccabile di Peyraud-Magnin su Greggi. Primo gol subito dalle J Women nel torneo, rotta un’imbattibilità di 700’. E la rimonta bianconera nella ripresa con un palo-gol da fuori di Rosucci (64’) e una girata di testa di Staskova sul primo palo da corner (87’). Alla fine l’ha spuntata 2-1 la Juve, come le capita da 29 gare di fila in Serie A: eguagliata la striscia vincente del Brescia tra 2013 e 2014.