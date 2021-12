Femminile, la Bartoli dopo il derby vinto: “Laziali, che poveracci”

Il capitano della Roma: "Siete il brutto del calcio. Siete riusciti a dimostrarlo anche oggi. Tanto tra poco tornerete nella serie che vi compete, la B"

Una storia Instagram prima fatta, sull’onda della rabbia, poi cancellata, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Il capitano della Roma femminile, Elisa Bartoli, al termine del derby vinto 3-2, sui social ha voluto condividere la sua amarezza per un spiacevole episodio scoperto dopo il fischio finale. E le parole non sono state tenere: "Volevo ringraziare quei poveracci dei tifosi laziali per avermi rigato tutta la macchina! Davvero complimenti, siete il brutto del calcio. Siete riusciti a dimostrarlo anche oggi. Tanto tra poco tornerete nella serie che vi compete, B (La Lazio è neopromossa, ndc). Ci vediamo al ritorno. Roma ha vinto! Dentro e fuori dal campo". La storia è stata rimossa dopo circa un’ora e Bartoli, arrivata al campo con la propria auto e non con il pullman, ha condiviso solo la gioia per la vittoria. Intanto ieri la Juventus ha battuto il Milan 5-2 mentre l’Empoli ha pareggiato 1-1 il derby toscano con la Fiorentina.