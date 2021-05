Femminile, Coppa Italia: trionfo Roma, il Milan si arrende ai rigori

Primo trofeo per le giallorosse. Dal dischetto protagonista Ceasar con due parate

Ieri è stato il giorno del primo trofeo nella storia della Roma femminile, la Coppa Italia, vinta ai rigori che ha coinciso con la prima finale, come per il Milan sconfitto. La prima vittoria anche contro i rossoneri, nella partita più importante, di fronte al pubblico, per la prima volta dopo la pandemia. Si è giocato al Mapei Stadium di Reggio Emilia come per la finale maschile ed è stata una gara interminabile che ha messo a dura prova il fisico delle ragazze, ma non la testa. Al 120’ c’era ancora lucidità e voglia di vincere, quasi ad allontanare l’ingiusta lotteria dei rigori. Come scrive Giulio Saetta su La Gazzetta dello Sport l’equilibrio è stato totale nonostante moduli e filosofie opposti. La Roma, rispetto al Milan più palleggiatore con il centrocampo a cinque, ha mostrato più verticalità grazie ad Andressa e Giugliano e il furetto Serturini sulla sinistra, con Bernauer in mezzo a raccogliere la legna per tutte. Ma l’Mvp va al portiere giallorosso, la rumena Ceasar, capace di effettuare sei interventi decisivi, fra cui i due rigori.