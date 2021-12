Felix e quel no alla Coppa d’Africa per lo Special One…

Inserito nella lista dei 30 pre-convocati del Ghana, il giovane attaccante della Roma preferisce restare a Trigoria

Ancora non è ufficiale, ma ci siamo quasi. A meno di clamorosi colpi di scena, come riporta La Gazzetta dello Sport, Felix non parteciperà alla Coppa d’Africa. Inserito nella lista dei 30 pre-convocati del Ghana, il giovane attaccante della Roma preferisce restare a Trigoria e continuare a crescere con gli insegnamenti e la guida di José Mourinho.