Sprofondo Roma. Fedelissimi in crisi, Paredes non gira, incubo Rui Patricio

Tanti big di Mourinho sembrano stanchi. Mistero Ndicka, Mou: "Deve imparare"

Redazione

Un punto in tre partite, ma soprattutto l’impressione di una squadra sulle gambe, fisicamente poco reattiva e mentalmente stanca, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Il che sarebbe grave e anche preoccupante, considerando che siamo solo alla terza giornata.

L’impressione, però, è che la terza Roma di José Mourinho sia fisicamente giù e con la testa “cotta”. Nel senso che molti dei giocatori chiave delle prime due stagioni (Cristante, Pellegrini, Mancini, Smalling, Rui Patricio e Spinazzola) in questo arco di tempo sono stati spremuti (la Roma ha giocato ben 108 partite, sempre al massimo della tenuta nervosa) e sono arrivati in questo terzo anno scarichi e in parte vuoti dal punto di vista motivazionale. Insomma, a “tradire” Mourinho in questo primo scorcio di stagione sono soprattutto i suoi fedelissimi, quelli a cui si è appoggiato da quando è sbarcato nella Capitale. E che, comunque, lo hanno portato a giocare due finali europee in due stagioni, questo non va mai dimenticato.

Nella scorsa stagione la compattezza difensiva era uno dei tratti distintivi della Roma. In queste prime tre gare, invece, i giallorossi hanno incassato due reti a partita, dando l’impressione di essere molto meno efficaci proprio nella fase difensiva. Ad ammetterlo, a Verona, sono stati anche i giocatori, a iniziare da Mancini e Pellegrini. E il problema nasce dalla porta, dove Rui Patricio in queste prime tre giornate ha collezionato un errore a gara. Il portiere portoghese è uno dei fedelissimi di Mou, nelle prime due stagioni Romaniste – al netto di qualche errore clamoroso – ha dato più che tolto, ma adesso sembra essere in una fase involutiva assai pericolosa. Esattamente come Chris Smalling, il pilastro della retroguardia giallorossa, che contro Salernitana e Verona si è fatto fregare prima da Candreva e poi da Ngonge, sbagliando in entrambi i casi la postura nell’uno contro uno. Poi c'è il mistero di Ndicka, mai utilizzato in queste prime tre partite. «Deve imparare a giocare con noi», il commento – per alcuni versi inquietante – dell’allenatore giallorosso. E a chi dice che alla Roma mancano la velocità e l’aggressività di Ibanez, basta far vedere la sequela di errori (od orrori) fatti finora dal brasiliano in Arabia...

Ma se la difesa preoccupa, il centrocampo non fa certo sorridere. Perché qui Mou nelle ultime due partite ha schierato insieme Paredes (l’impressione è che nel cambio con Matic la Roma ci abbia perso) e Cristante, ricevendo in cambio poco da entrambi. I due hanno lo stesso passo, non sembrano assemblabili, ma per far giocare l’argentino (che non è mai stato un grande interditore, ma ora sembra essersi dimenticato della fase difensiva) Mou ha finito con lo snaturare anche Cristante.

