Fazio vale oro. Costa più di CR7, ma ora deve ripagare la Roma

C’era un tempo in cui Federico Fazio per tutti era diventato il Comandante. Il soprannome glielo diede un ragazzo dell’ufficio stampa della Roma, ma in poco tempo divenne quasi virale, anche in virtù delle prestazioni di alto livello che l’argentino contemporaneamente disseminava un po’ su tutti i campi d’Italia e d’Europa, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Quel tempo, però, è oramai passato. Così tanto che sembra quasi di un’altra era.

L’argentino pesa sul bilancio della Roma per 18.240 euro a minuto, Jesus è subito dietro (18.000), entrambi costano più di Cristiano Ronaldo, i cui 31 milioni di ingaggio alla Juventus costano 14.492 euro a minuto. Insomma, è anche per questo che a Trigoria si aspettano che Fazio torni se non comandante, almeno tenente.

Sabato Fonseca ha infatti gli uomini contati per la linea difensiva che andrà in campo contro il Sassuolo, a Reggio Emilia. Ibanez è out per squalifica e Kumbulla per infortunio. In più Smalling e Cristante sono alle prese con le rispettive problematiche (noie muscolari alla coscia sinistra per l’inglese, infiammazione al pube per l’azzurro), tanto è vero che ieri entrambi hanno lavorato a parte. Insomma, con Juan Jesus ancora non disponibile, a Fonseca restano solo Mancini (stasera in campo in Lituania-Italia?) e Fazio, appunto. Considerando che dopo il Sassuolo ci sarà anche la delicata trasferta con l’Ajax, è chiaro che ci sarà da gestire il rientro di due giocatori come Smalling e Cristante. E visto che ad Amsterdam Fazio non potrà giocare (visto che non è in lista Uefa), niente di più facile che a Reggio Emilia tocchi di nuovo a lui.