Fazio blinda un girone che vale un tesoretto

La Roma gioca l’Europa League per vincere. Parola di Federico Fazio: “In Inghilterra era come l’Italia nella considerazione per l’Europa League, ma noi questa coppa vogliamo vincerla. Non sottovalutiamo affatto questa manifestazione, anche perché può portare in Champions, ma è ovvio che ci sono grandi squadre con cui confrontarsi. Non è perché siamo la Roma, è sicuro che dobbiamo andare in finale e vincere. Non dobbiamo sottovalutare il Wolfsberg. Occorre affrontare questa competizione con rispetto, ma sempre con la voglia di vincere” riporta Cecchini su La Gazzetta dello Sport

Toccherà ancora a Fazio guidare il reparto, in cui probabilmente mancherà Smalling per turnover e si giocheranno un posto Juan Jesus e Mancini. Avviso: la Roma ha intenzione di blindare la qualificazione a suon di successi, perché ogni vittoria porta in cassa 570.000 euro (il pareggio 190.000), mentre alla prima del girone va un ulteriore bonus di un milione (500.000 per la seconda). La qualificazione ai sedicesimi, inoltre, fa guadagnare altri 500.000 euro. Come dire, guai a sottovalutare un tesoretto che, in caso di punteggio pieno, potrebbe essere pari a quasi cinque milioni.