Favola Tall: rovesciata e la Roma acciuffa la Dea al 95°

Non ci credeva nemmeno lui quando dieci giorni fa è diventato un giocatore della Roma Primavera. E anche ieri al Tre Fontane si è stropicciato gli occhi prima di esultare per il suo primo gol in giallorosso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’esordio casalingo di Tall Lamine Junior verà ricordato a lungo. È il giovane senegalese a regalare alla Roma un 3-3 all’ultimo respiro (95’) contro l’Atalanta capolista. Anche questa volta, come contro l’Inter (gara vinta 4-2 dai giallorossi) De Rossi ha fatto entrare il giocatore con passaporto francese, nella ripresa al posto di Felipe Estrella, azzeccando l’ultimo cambio. Il classe 2001 non ha perso tempo e ha fatto esplodere le tribune con una rovesciata su un cross di D’Orazio. Imponente e veloce, con un debole per “Forza Roma, Forza Lupi” di Lando Fiorini, che ascolta da quest’estate quando è arrivato a Trigoria e ha iniziato ad allenarsi con Primavera e prima squadra. «Il leone ha ruggito», scherzano i compagni su Instagram. Ma Tall pensa solo a godersi il suo gol con la squadra, con umiltà e un perdonabilissimo errore d’italiano: “Bravi ragazzi complimenti per la presentazione (prestazione, ndr). Forza Roma… il lavoro continua”.