Favola Darboe, il migrante che oggi va in panchina

Forte tecnicamente, con una grande visione di gioco, non ancora prontissimo fisicamente: è il diciottenne Ebrima Darboe, centrocampista offensivo della Primavera della Roma che oggi sarà in panchina all’Olimpico. Quella di questo ragazzo metà gambiano e metà senegalese è una favola, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. Arrivato alla Roma nel 2017, dopo aver atteso mesi per essere tesserato dall’Asd Young Rieti, è stato convocato per la prima volta da De Rossi lo scorso gennaio. Una trafila burocratica infinita – che ha coinvolto anche la Fifa – per un ragazzino magrissimo, sbarcato in Italia come migrante, minore non accompagnato. Solare e disciplinato, è stato felicissimo della chiamata e della sua maglia numero 54.