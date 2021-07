Fascia blindata: la Roma chiude per Vina e aspetta Xhaka

Il difensore è atteso domani: 10 milioni e bonus al Palmeiras Pinto: «Lo svizzero? Io ci spero»

Fa tenerezza vedere il solitamente silenzioso e quasi malinconico general manager Tiago Pinto – alle prese con la questione esuberi da piazzare e monte ingaggi da abbassare - cambiare aspetto per allargarsi nel sorrisone d’ordinanza, mentre dice ai tifosi, che circondano la sua macchina e lo riprendono coi telefonini: "Il mercato va bene. Arriva Viña. Speriamo anche Xhaka, ma facciamo uno per volta", sgasando via solo quando le domande paiono diventare una intervista, virando su Icardi – il vero sogno dei tifosi – e il ritorno di Totti ("la sua voglia non è la mia", che nella decrittazione fornita da Trigoria significa: abbiamo idee diverse su eventuali ruoli da assegnargli). Morale: in una Roma mediaticamente cannibalizzata da José Mourinho capiamo che anche il general manager si sia voluto ritagliare la sua vetrina, anche perché l’annuncio non è banale, anche perché l’investimento per Matias Vina il terzino uruguaiano, offerto nel 2019 anche alla Lazio per 1,5 milioni, non è banale, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il club giallorosso, infatti, dovrebbe pagare al Palmeiras intorno ai 10 milioni, più 3 di bonus. Insomma, su quella corsia sinistra, in cui scalpita anche il baby Calafiori, adesso lo Special One potrebbe stare tranquillo, in attesa del ritorno di Spinazzola. A questo punto, visto che Viña è atteso per domani, se si riuscirà a chiudere subito anche per Xhaka con l’Arsenal, nella seconda parte del ritiro che comincerà lunedì in Portogallo, l’allenatore giallorosso potrà avere il nucleo della squadra a disposizione.