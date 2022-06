Fan token: il gol più bello della stagione viene scelto dai tifosi

In questi giorni per i tifosi è il momento di scorrere le reti più belle dell’anno calcistico e di votare il migliore in assoluto

È tempo di bilanci in casa Roma. O meglio, è tempo di stuzzicare i tifosi con le migliori prodezze della stagione conclusa, scrive Matteo Nava su La Gazzetta dello Sport. Ancora una volta il mezzo è quello dei fan token, con la piattaforma Socios che già la scorsa settimana ha regalato a un sostenitore giallorosso uno dei palloni utilizzati proprio nel match dell’Arena Kombetare che è valso la Conference. In questi giorni, invece, per i tifosi è il momento di scorrere i gol più belli dell’anno calcistico e di votare il migliore in assoluto. Il 2021-22 della Roma è stato ricco di reti belle o molto emozionanti e queste due componenti si mescolano al momento di esprimere le preferenze personali. Sono 8 i gol in corsa per la vittoria, in ordine cronologico: l’inserimento di Veretout a Salerno, la perla di El Shaarawy nel recupero di Roma-Sassuolo, il colpo di tacco di Pellegrini a Verona, il tiro dalla distanza di Felix contro il Genoa, la rovesciata di Abraham contro lo Zorya, il tap-in dello stesso inglese nel derby di ritorno, la punizione di Pellegrini sempre alla Lazio e infine il gol di Zaniolo decisivo contro il Feyenoord a Tirana. Proprio la zampata del classe 1999 è stata eletta dai possessori di gettoni digitali come miglior momento della finale di Conference League.