Falcao: “Mourinho ha bisogno di tempo, non si può pretendere di vincere subito”

Il Divino: "Seguo la Serie A sperando di vedere una Roma più avanti in classifica"

"Certo che seguo il campionato italiano e ovviamente tifo sempre per la Roma. Ho visto la partita con l’Inter e purtroppo devo ammettere che non abbiamo giocato bene. Dico abbiamo perché mi sento sempre della Roma" dice Paulo Roberto Falcao intervistato da Alberto Cerruti su La Gazzetta dello Sport. Mourinho sta ricevendo le prime critiche: quali colpe ha? "Bisogna dare tempo a Mourinho di lavorare, perché è appena arrivato e non si può pretendere di vincere subito. Amo l’Italia e mi spiace che per colpa della pandemia non ci vengo da quasi quattro anni. Appena posso, però, tornerò a salutare i tanti amici, sperando di vedere una Roma più avanti in classifica".