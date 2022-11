Fagioli, Volpato e gli altri baby: la ‘Generazione Z’ che non cresce

Finalmente pure in Italia i giovani calciatori cominciano a trovare lo spazio

Prima Fagioli, poi Volpato. Generazione Z . L’interesse e perfino l’entusiasmo suscitati dagli autori delle reti grazie alle quali Juventus e Roma nell’ultima giornata di campionato sono venute a capo di due partite complicate meritano qualche ulteriore riflessione, scrive Gianfranco Teotino su La Gazzetta dello Sport . Sono la conferma che il vento sta cambiando , che finalmente pure in Italia i giovani calciatori cominciano a trovare lo spazio che meritano e che serve alla loro crescita oppure sono poco più che due lampi nel buio?

Probabilmente non è un caso che stiamo parlando di due giocatori di Juventus e Roma. La società bianconera è stata finora l’unica ad allestire una squadra B e quindi a cercare di dare più consistenza al suo vivaio e allo scouting in giro per il mondo di ragazzi promettenti.