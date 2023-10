EuroRoma, vittoria e lacrime: il graffio El Shaarawy per la corsa Champions

"Complimenti alla squadra di Palladino perché non meritava di perdere una partita emozionante, ma modesta per contenuti tecnici" dice Mourinho a fine gara. In ogni caso la Roma, al 3°successo di fila, continua la sua marcia verso la zona Champions, potendo vantare a suo merito un paio di dati: i due legni colpiti da Lukaku e Azmoun e la rete giunta negli ultimi 15 minuti che porta il bottino complessivo a 7 in questo spicchio di gara: nessuna squadra in A ha fatto meglio, segno di un carattere fuori dal comune.