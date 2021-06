Europei, la cerimonia: il via con Totti-Nesta e la voce di Bocelli

Stasera via ad Euro2020 all'Olimpico: ecco come sarà la festa di inaugurazione

Ma il conto alla rovescia della cerimonia, subito dopo il filmato celebrativo della storia dell’Europeo, avrà due ciceroni speciali. Uno è Francesco Totti. Sì, proprio lui, che per l’Europeo significa il mitico cucchiaio della semifinale con l’Olanda, ma che da queste parti rappresenta tante altre cose. Sono passati quattro anni e due settimane dallo struggente addio al calcio di quel giorno, il giorno di "tempo, maledetto tempo" che non soltanto i romanisti hanno scritto nella memoria. Sarà lui a dare il benvenuto a questo Europeo che vuole volare dopo mesi e mesi in cui la pandemia ha costretto la maggior parte di noi a rimanere a terra. E per dare il benvenuto ci sarà pure un altro mito dello stadio, questa volta sul versante laziale: Alessandro Nesta.