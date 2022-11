Europa League: per Juve e Roma i pericoli sono CR7 e Lewandowski

Il portoghese, un po’ in declino da quando ha lasciato il Real Madrid e perso Benzema, ha fatto di tutto per evitare l’Europa League con lo United. Invano. La Real Sociedad, vincendo il gruppo, l’ha addirittura costretto ai playoff. Il polacco si aspettava ben altro, dopo aver lasciato il Bayern per il Barcellona. Per dare un senso internazionale al suo polemico trasferimento non può che puntare all’Europa League dopo la retrocessione dalla Champions. United e Barcellona sono le favorite di questa Europa League assieme all’Arsenal (che però è già agli ottavi). Ronaldo e Lewandowski devono passare per i playoff, dove sono anche Juve e Roma . Il sorteggio di oggi (alle 13) potrebbe creare incroci pericolosi.

Con il nuovo sistema a tre coppe collegate tra loro, le retrocesse dalla Champions e le seconde dei gruppi di Europa League devono affrontarsi nei playoff per raggiungere gli ottavi. La Roma, seconda, è testa di serie, quindi avrà il vantaggio di giocare in casa il ritorno: ma le sue avversarie arrivano dalla Champions e sono le peggiori. Non ce n’è una facile: da evitare naturalmente il Barcellona, ma anche Sporting, Salisburgo, Siviglia, Ajax, Leverkusen e Shakhtar offrono motivi di preoccupazione. Forse gli ucraini sono quelli in condizioni peggiori per cause non sportive.