Nonostante gli infortuni, non ci sono esclusioni illustri nella lista della Roma per l’Europa League. Si è scelto di sacrificare Fuzato, per dar spazio a un terzo del vivaio, e al quarto centrale Cetin. Nella Lazio fuori Durmisi, Lukaku e Andre Anderson. Il primo è ai margini della rosa, il secondo infortunato. Lista con 24 nomi perché sono solo 3 quelli provenienti dal vivaio, riporta “La Gazzetta dello Sport”.