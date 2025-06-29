Li vuole da “nazionale”, anche se non sono top player. Gian Piero Gasperini vede in Maxim De Cuyper e Matt O’Riley due giocatori da combattimento, ideali per il suo gioco propositivo. L’allenatore li vorrebbe già in coincidenza con l’inizio del ritiro precampionato a Trigoria. E dalla settimana prossima - scrive Alessio D'Urso su 'La Gazzetta Sportiva' - ogni giorno sarà buono per definire le due operazioni. Per le quali sia il terzino sinistro del Bruges che il centrocampista d’inserimento del Brighton hanno dato già il via libera. De Cuyper ha fisico (è alto 1,83) e ha pure una naturale predisposizione all’assist. L’esterno e il suo entourage hanno manifestato simpatia per la Roma (la fidanzata adora la Capitale e il giocatore stesso ha detto che la scelta della città è fondamentale), il Bruges vuole accontentare Maxim e ha abbassato negli ultimi giorni le pretese a 20 milioni.

E, del resto, anche O’Riley si presenta come un mediano perfetto per gli schemi di Gasp: un centrocampista che racchiude in sé le caratteristiche di Ederson e De Roon. Non a caso il tecnico di Grugliasco lo aveva già richiesto durante la sua esperienza a Bergamo. Alto un metro e 90, 24enne anche lui con 4 presenze nella Danimarca, ha corsa e capacità di inserimento proprio come vuole Gasp. Roma e Brighton hanno avviato da giorni le trattative e il punto di caduta per l’accordo finale potrebbe essere una cifra che si aggira attorno ai 23 milioni. E mentre tra i “nazionali” nel mirino ci sono anche l’esterno destro brasiliano Wesley del Flamengo e lo stesso ivoriano Kessie dell’Al-Ahli, la Roma sta valutando anche Armand Laurenté del Sassuolo. Il club neroverde lo valuta 20 milioni mentre il giocatore si “accontenterebbe” di uno stipendio di poco superiore a 1,5 milioni a stagione.