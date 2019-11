Estrella e Riccardi, la carica arriva dalle nazionali

Anche durante la sosta, c’è una Roma Primavera che brilla. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nonostante lo stop, due talenti da Trigoria hanno risposto alla chiamata della Nazionale. Per Felipe Estrella e Alessio Riccardi la convocazione è arrivata rispettivamente dalla Selecao Brasileira Under 20 e dall’Italia di Bollini. Estrella, il 25 novembre e il 4 dicembre, sarà impegnato contro il Perù e la Colombia per sfruttare al meglio l’occasione in nazionale. Il giovane centrocampista Riccardi invece, sembra sempre più nel mirino di Roberto Mancini per le sue grandi doti. Con gli azzurrini, il classe 2001 è andato in gol due volte su due.