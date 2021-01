Esordio col brivido. Roma, per Tiago Pinto primo giorno shock: dopo vertici e colloqui è positivo al Covid

Tiago Pinto, il nuovo General manager della Roma, che aveva ritardato il suo arrivo in Italia perché colpito dal Covid, nel suo primo giorno a Trigoria è risultato di nuovo positivo al coronavirus, facendo così piombare nell’ansia tutto il club giallorosso, anche perché – oltre al match col Crotone in programma oggi pomeriggio – all’orizzonte ci sono i match con l’Inter (domenica) e il derby con la Lazio (venerdì della prossima settimana), scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.. Col passare delle ore, comunque, la paura è andata a stemperarsi per via della stragrande maggioranza di riscontri favorevoli.

Il nuovo dirigente è arrivato dal Portogallo lunedì, forte di un tampone molecolare che aveva attestato la sua ritrovata negatività al Covid. Ieri però, una volta arrivato al centro sportivo per il suo primo giorno di lavoro, attenendosi alle severe procedure stilate dalla società, si è sottoposto a un altro tampone – stavolta antigenico – che ha dato di nuovo esito negativo. A quel punto Pinto ha cominciato i suoi incontri. Prima un vertice con Dan e Ryan Friedkin, accompagnati dal ceo Guido Fienga, e poi un lungo colloquio con Paulo Fonseca. In tarda mattinata, poi, il general manager ha incontrato e salutato i giocatori, senza dilungarsi in modo particolare con nessuno di loro. Nel frattempo tutta la squadra si era sottoposta a un tampone molecolare e al gruppo si è unito anche Pinto, e qui è arrivata la sorpresa. Mentre tutti erano risultati negativi, il portoghese era tornato positivo, pur evidenziando una carica virale blanda.

Fonseca (per cui si era parlato diplomaticamente di gastroenterite) si è confermato negativo, mentre Pinto purtroppo non era uscito dalla positività. Il dirigente, così, è rientrato subito in quarantena, mentre il tecnico partirà per Crotone stamattina. Intanto, ieri a mezzanotte i calciatori, in Calabria, sono stati sottoposti a nuovi tamponi, cosa che toccherà all’allenatore stamattina per ulteriore garanzia