Errori e malintesi, Zaniolo e Skriniar bandiere mancate

Desiderati e desiderosi, ma non abbastanza. Nicolò Zaniolo e Milan Skriniar sono ancora in vetrina: resta pochissimo tempo per la loro sistemazione, il loro destino è già scritto lontano da Roma e Inter, ma teniamoci pronti ai colpi di scena alle battute finali. Per ora si ritrovano in mezzo al guado, scrive Andrea Masala su La Gazzetta dello Sport. O al guano, dipende dai punti di vista. Si ritrovano in un vespaio anche a causa dei loro calcoli sbagliati, comprese le valutazioni ad ampio spettro degli aspetti extra-tecnici.