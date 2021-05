Eriksen: “Mourinho alla Roma aiuta tutto il sistema. Con Conte grande sfida”

Le parole del centrocampista danese

Christian Eriksen ha conosciuto José Mourinho al Tottenham, ora se lo ritroverà come avversario nella Roma. Il danese, fresco campione d'Italia con la sua Inter, ha parlato del ritorno del portoghese in Italia in un'intervista La Gazzetta dello Sport: "Ho avuto Mourinho per pochi mesi al Tottenham, ma il suo ritorno è un bene per la Serie A, aiuta tutto il sistema. Non posso fare paragoni con Conte che conosco da molto più tempo: sono due grandi personalità e sarà una bella sfida".