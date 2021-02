Entro fine mese la risposta di Lombardo

Entro fine mese la Roma dovrebbe avere una risposta da Maurizio Lombardo, l’ex segretario generale della Juventusscrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

I Friedkin ci avevano già parlato alla fine del 2020 e adesso sono in attesa di una risposta da parte del dirigente triestino. Lombardo sembra sia corteggiato anche da un altro club di Serie A. Nel caso in cui non diventi lui il nuovo segretario generale della Roma, a Trigoria continuerebbero a seguire Pierfrancesco Visci dello Spezia e Massimo Ienca della Sampdoria.