Enigma Florenzi: via da Valencia, la Roma non lo vuole più… Va a Siviglia?

Florenzi da gennaio è in prestito secco al Valencia, dove ha giocato pochissimo. Prima dello stop al campionato, tra una squalifica per espulsione, la varicella e scelte tecniche, aveva messo insieme appena 5 presenze per un totale di 210’, lo scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Il Valencia, salvo sorprese, non lo riscatterà e lui tornerà a Roma. Dove molto difficilmente resterà: per Fonseca non era un titolare, lui era partito per giocare e non perdere l’Europeo e considerando che il tecnico è intoccabile la prossima stagione di ripartirebbe da zero. E allora meglio cambiare aria. Definitivamente, stavolta. La Roma punta a fare una plusvalenza superiore ai 10 milioni, non pochi per un giocatore che avrà 30 anni nel 2021. Lui vuole giocare in Italia, dove piace all’Atalanta e alla Fiorentina. L’ipotesi Cagliari non lo convince più di tanto, nelle scorse ore erano circolati i nomi di Torino e Milan, ma conferme non ce ne sono. La sorpresa potrebbe arrivare da Siviglia, dove c’è Monchi, con il quale Florenzi è rimasto in ottimi rapporti.