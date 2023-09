Empoli, Zanetti insiste: avanti col 4-3-3 per la risalita

I toscani, alla ripresa del campionato, saranno impegnati all'Olimpico contro la Roma di Mourinho

Redazione

L’Empoli riparte. Obiettivo Roma. A guardare la classifica sembrerebbe uno scontro diretto con gli azzurri a 0 punti e i giallorossi staccati di una sola lunghezza, ma è evidente che non sia così, scrive Giacomo Cioni su La Gazzetta dello Sport. Come accaduto con la Juventus le forze in campo saranno impari, per la squadra di Zanetti sarà così anche nella successiva sfida casalinga contro l’Inter. Insomma da qui a un mesetto tutto l’ambiente è consapevole che la classifica potrebbe anche subire poche o nulle variazioni di punti.

Dalla Juve in poi si punta al 4-3-3. E in effetti Cambiaghi, Maleh, Kovalenko, Bastoni sono giocatori che si adattano a quella soluzione tattica su cui da ieri pomeriggio il tecnico è tornato a lavorare. Purtroppo lo deve fare senza ben 9 giocatori della prima squadra convocati in nazionale, almeno cinque considerabili titolari. Sono Tyronne Ebuehi, nigeriano, Razvan Marin, romeno, gli Under 21 Tommaso Baldanzi, Jacopo Fazzini e Gabriele Guarino, gli albanese Etrit Berisha, Ardian Ismajli, Stiven Shpendi (Under 21) e il polacco Bartosz Bereszynski. Rientrano tutti tra lunedì e mercoledì prossimi. Quindi al massimo avranno 3 allenamenti per preparare la trasferta dell’Olimpico. Zanetti insisterà fino a domenica mattina sugli altri, anche su Maldini rientrato dopo un mese.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.