Empoli, Zanetti ci crede: “Sono fortissimi ma è difficile anche per loro”

Il tecnico dei toscani: "I nostri numeri sono negativi ma possiamo solo migliorare. Ho fiducia, dobbiamo avere molta umiltà"

Redazione

Olimpico tutto esaurito e l’esordio della coppia Dybala-Lukaku, niente male come benvenuto all’Empoli. Paolo Zanetti sa cosa troverà la sua squadra stasera: "Per noi è difficilissima, l’ambiente sarà caldissimo e questo deve essere la grande motivazione. Il nostro obiettivo è essere all’altezza della partita e dello scenario che avremo di fronte" come riporta La Gazzetta dello Sport.

Zero punti per i toscani, uno solo per i giallorossi: "I nostri numeri sono negativi ma possiamo solo migliorare. Ho fiducia, dobbiamo avere molta umiltà. Se la Roma ha un punto ci fa capire che non è difficile solo per noi partire".

