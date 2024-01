Empoli, spunta l’idea Belotti

La trattativa fra Roma e Baldanzi inizia a scaldarsi: l'Empoli potrebbe accettare subito in caso di una cessione definitiva o se fosse inserito, in uno scambio di prestiti, un elemento utile in attacco. Belotti? Stipendio improponibile, ma non impossibile, scrive La Gazzetta dello Sport. Dopo lo stop allo scambio con Ikoné il Gallo potrebbe finire lo stesso in Toscana. Pinto vorrebbe Baldanzi, il classe 2003 è nei radar dei giallorossi da diverso tempo.