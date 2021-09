Emerson Palmieri: “Mourinho è un vincente, con lui la Roma deve puntare allo scudetto”

L'esterno campione d'Europa: "Per allenare la Roma serve personalità, grinta anche per il rapporto con i tifosi"

"Inizialmente il mio sogno fosse di giocare per il Brasile, dove sono nato e cresciuto. A Roma però mi sono sentito a casa, grazie alla squadra, ai tifosi, alla città. L’Italia ha accolto me e la mia famiglia a braccia aperte. Mi sono preso un po’ di tempo, ma alla fine mi sono sentito italiano. E’ stata la scelta giusta" ha detto Emerson Palmeieri intervistato su La Gazzetta dello Sport. Come è cambiata la Serie A da quando se n’è andato? "E’ il campionato più bello, dopo la Premier. Magari ha perso giocatori di spicco, ma sono arrivati allenatori importanti, da Sarri a Spalletti, a Mourinho. La Juve non domina più ed è difficile fare pronostici. Ci sono tante candidate". Che ne pensa di Mourinho alla Roma? "Mi ha sorpreso, ma è il matrimonio giusto. Per allenare la Roma serve personalità, grinta anche per il rapporto con i tifosi. Mourinho è un vincente. Con lui la Roma deve puntare allo scudetto".