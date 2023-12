Emergenza difesa. Ndicka se ne va in Coppa d’Africa. Pinto: “Non parlo di Bonucci”

A Trigoria si tornerà a lavorare già domani, in vista della gara di mercoledì prossimo contro la Cremonese, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. E sarà la prima partita in cui l’emergenza difesa inizierà a essere sempre più grande, visto che Ndicka sarà già con la nazionale della Costa d’Avorio per preparare la Coppa d’Africa e Mancini (da tempo alle prese con la pubalgia) potrebbe riposare. Dietro, dunque, Mourinho potrebbe anche decidere di far scalare Cristante al centro e schierare Celik come braccetto di destra, con Llorente spostato a sinistra, in attesa che arrivino novità dal mercato. "È vero, sapevamo da tempo che ci serve un difensore, ma ci stiamo lavorando – ha detto ieri il g.m. giallorosso Tiago Pinto –. Il mancato arrivo di Bonucci? Non ne voglio parlare".