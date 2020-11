Emergenza difensori: anche Mancini e Ibanez k.o.

Oggi compirà 22 anni e la speranza di Roger Ibanez è che come regalo di compleanno gli arrivi la notizia di essersi fermato in tempo. Il difensore, infatti, è stato costretto ad uscire nel secondo tempo contro il Parma per un infortunio muscolare, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. Oggi sarà valutato così come Mancini che però ha giocato tutta la partita. Per lui il dolore è all’adduttore e già nel riscaldamento aveva avvertito un po’ di fastidio.

Fazio e Kumbulla sono ancora positivi al Covid (si allenano a casa con l’auspicio di negativizzarsi quanto prima) e Smalling ieri era assente perché ancora debilitato da una brutta intossicazione alimentare.