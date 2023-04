El Shaarawy tutto fantasia, Diaz…di più

A loro si affideranno Mourinho e Pioli per sbloccare una sfida che rischia di essere bloccata a lungo, vista anche l’importanza della posta in palio.

In comune hanno la fantasia, l’imprevedibilità. E un futuro ancora tutto da scrivere. Stephan El Shaarawy e Brahim Diaz oggi saranno due delle mine vaganti della partita, quei giocatori che la possono cambiare in un amen con una giocata o un’invenzione, scrivono Luca Bianchin e Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.. Ed anche a loro si affideranno Mourinho e Pioli per sbloccare una sfida che rischia di essere bloccata a lungo, vista anche l’importanza della posta in palio.